Assolti in appello l'ex direttore Bcsm Giannini e i commissari Gemma e Carli

Il caso del bonifico da 1.200.000 euro in regime di blocco dei pagamenti

Ribaltata in appello la sentenza di condanna nei confronti dell'ex direttore di Banca Centrale Mario Giannini e degli ex commissari di Banca Commerciale, Otello Carli e Sergio Gemma che è recentemente deceduto. Il caso è quello del bonifico da un milione e 200mila euro da Banca Commerciale alla finanziaria Adria Infrastrutture di cui erano soci l'ex segretaria di Giancarlo Galan, Claudia Minutillo e l'ex console William Colombelli. Il bonfico, secondo l'accusa, era stato autorizzato in regime di blocco dei pagamenti e il reato contestato era “interesse privato in atti d'ufficio”. In primo grado gli imputati erano stati condannati a sette mesi di prigionia, un anno e tre mesi di interdizione e mille euro di multa. Il Giudice David Brunelli li ha assolti in appello “perchè il fatto costituisce reato”.

Assolta in appello, inoltre, la sammarinese Eva Zanotti che in primo grado era stata condannata per diffamazione. Confermata in via definitiva invece la condanna ad un anno di prigionia per il cesenate Giorgio Manuzzi, accusato per false fatture nel caso “Seven Eleven”. Stessa sorte per le condanne nei confronti di Giuseppe Fantini, Rosario Zannattaro e Massimo De Luigi.



l.s.