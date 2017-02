Droga: chiuso il Quid bar di Poggio Torriana

Trenta giorni di sospensione della licenza decisi dal questore di Rimini Maurizio Improta per il "Quid Bar" di Poggio Torriana, dove il 5 febbraio scorso i militari la Guardia di Finanza di Rimini durante un controllo fiscale sugli scontrini si erano accorti della presenza di droga. Con l'aiuto di unità cinofile antidroga, la successiva perquisizione locale aveva portato al rinvenimento e sequestro di alcuni grammi di cocaina e due bilancini di precisione, mentre quella effettuata a casa del titolare ulteriore sostanza, del tipo marijuana ed hascisc. Erano anche stati identificati gli avventori del bar, tra i quali erano presenti numerosi pregiudicati; in particolare nel corso del servizio era sopraggiunto nel parcheggio un uomo il quale, alla richiesta di documenti da parte dei finanzieri, aveva fatto trapelare un forte stato di tensione, dovuto al fatto che stava nascondendo negli slip un sacchetto contenente 5 grammi di cocaina, spontaneamente consegnata ai militari, nonché tre coltelli a serramanico dentro la macchina. Accertato che il locale era diventato abituale ritrovo di pregiudicati e di persone pericolose, dedite a traffici illeciti questore, ricevuta la segnalazione dalla Finanza, ha dato disposizioni per un provvedimento di chiusura ex art. 100 TULPS, ritenendo la situazione creatasi tale da configurare una fonte di pericolo concreto, persistente, grave ed attuale per la collettività.