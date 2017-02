Migranti: sequestro lampo Garante minori in una comunità in Puglia

La garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano sequestrata per un'ora all'interno della comunità per minori stranieri non accompagnati di Cassano delle Murge, in provincia di Bari: una protesta degli ospiti e sono dovuti intervenire i carabinieri per far uscire la Albano e le persone che erano con lei. Oggi Albano è a Trani in una comunità di accoglienza dove si trovano, spiega la garante pugliese Rosy Paparella, 20 ragazze a rischio tratta.