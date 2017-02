Padre di Renzi indagato su inchiesta appalti Consip

Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi, è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta

sugli appalti in Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione.

Il padre dell'ex premier è accusato di concorso in traffico di influenze.

Intanto Bersani lancia l'ultimo appello ai renziani per l'unità del Pd: fermatevi, non stravolgiamo tutto per una persona sola.

Oggi a Rimini il congresso fondativo di Sinistra italiana.