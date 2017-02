Sospetto caso di meningite nel riminese, 15enne in gravi condizioni

Attivata la profilassi su docenti e compagni di classi del Molari

Sospetto caso di meningite nel riminese. Un ragazzino di 15 anni di Santarcangelo da ieri è ricoverato nel reparto malattie infettive dell’Ospedale Infermi di Rimini in condizioni gravi. Dall'Ausl ancora non ci sono notizie ufficiali ma sarebbe già iniziata la profilassi sui famigliari, amici, compagni di classe e professori dell’istituto scolastico frequentato dal ragazzino. Oggi le lezioni al Molari sono regolari ma sono tanti gli studenti rimasti a casa o rientrati in prima mattinata. L’Istituto ha pubblicato sul suo sito un “Avviso importante a genitori, personale e studenti” a firma della dirigente Maria Rosa Pasini:“Si comunica che in relazione al caso di sospetta meningite segnalata in una classe della sede Molari di Santarcangelo, la scuola ha messo in atto tutte le misure che sono state indicate dall’ufficio di Igiene Pubblica di Rimini. Solo i docenti, alcuni amici e gli studenti della classe sono stati sottoposti alla profilassi preventiva come indicatomi dall’ufficio sanitario competente e come previsto dal protocollo sanitario nazionale. La scuola è pertanto aperta e le lezioni si svolgono regolarmente fino ad eventuale e diverso comunicato da parte di questa Direzione. Chi desiderasse ulteriori informazioni può rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0541 707210/707211/707268 dell’Ufficio Sanitario di Rimini.“