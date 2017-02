Polizia di Stato: arrestato un albanese per possesso e spaccio di droga



In una azione di controllo gli uomini della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato nella mattinata di ieri un 30enne di origine albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; i poliziotti sono giunti all’uomo dopo pedinamenti, appostamenti e testimonianze. Nel residence di Marina Centro, gli uomini della Mobile, dopo averlo bloccato, hanno perquisito la camera che aveva preso in affitto, all’interno della quale - nascosti in alcuni indumenti - hanno sequestrato numerose bustine di cocaina per un totale di alcuni grammi, mentre il grosso dello stupefacente – un sacchetto contenente circa 15 grammi di cocaina – era nascosto in una paratia dell’ascensore del residence.

Oltre allo stupefacente, gli agenti della Mobile hanno sequestrato anche 700 Euro trovati provento dell’attività di spaccio. Fermato anche

E’ stato invece sottoposto a fermo un 46enne originario del Veneto ma a Rimini senza fissa dimora che ieri, verso l’ora di pranzo, è entrato in una tabaccheria di via Dario Campana chiedendo alcuni pacchetti di sigarette e cercando di andarsene senza pagare; la titolare ha cercato di impedirglielo, riuscendo parzialmente nel suo intento, in quanto l’uomo dopo averla strattonata e minacciata è riuscito a scappare. Gli agenti delle Volanti, grazie alla testimonianza delle donne e alle telecamere di sorveglianza lo hanno rintracciato un paio d’ore dopo in via circonvallazione occidentale.