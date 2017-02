Cadavere donna nel Marecchia ancora senza nome

Non ha ancora un nome la donna ritrovata cadavere ieri mattina sul letto del fiume Marecchia all'altezza di via Coletti. Il magistrato che coordina le indagini, Paolo Gengarelli, ha già deciso di procedere con l'autopsia e gli esami tossicologici, i soli che potranno chiarire definitivamente le cause della morte La sconosciuta non aveva acqua nei polmoni, quindi non sarebbe morta annegata. Il cadavere però non presentava segni di violenza, né tagli, né contusioni. Potrebbe trattarsi di un suicidio. Si tratta di una donna, 30-40 anni, ben vestita, curata, altezza media, capelli scuri, scarpe e calzini neri. Ovviamente nessun documento o borsetta. La morte risalirebbe all'alba, poche ore prima del ritrovamento.