Identificata la donna trovata morta sulla sponda del Marecchia

Aveva 42 anni ed era originaria di Potenza

Si chiamava Maria Pace ed aveva 42 anni la donna trovata priva di vita sulla sponda del fiume Marecchia nella mattinata di ieri. Originaria di Potenza, era alloggiata in un residence di Rimini dove lavorava come addetta alle pulizie. E' stata la titolare della struttura a dare l'allarme, non vedendola rientrare. La procura ha disposto l'autopsia; in attesa del risultato ogni ipotesi sulle cause del decesso rimane in piedi.