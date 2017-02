Meningite, stazionario il 15enne

Oggi al 'Molari' tutti in classe

Le condizioni del 15enne di Santarcangelo di Romagna, ricoverato in rianimazione all'Infermi di Rimini per meningite, sono ancora molto gravi ma stazionarie. “ Appena rientrerà a scuola faremo una grande festa” ha promesso la preside dell'istituto tecnico frequentato dal ragazzino. Venerdì, appena si è sparsa la notizia del caso di meningite, molti genitori hanno preferito non mandare i figli a fare lezione e anche sabato le aule erano praticamente vuote. Oggi la situazione al 'Molari' è tornata alla normalità: gli alunni, compresi i sammarinesi che frequentano l'istituto, hanno fatto lezione regolarmente. Sotto profilassi circa 200 persone: oltre ai famigliari, i compagni di classe del 15enne e chi ha fatto con lui attività agonistica in una polisportiva del riminese. Nessun studente sammarinese è stato sottoposto a profilassi dall'Ausl romagnola ma l'episodio ha comunque aumentato le richieste di vaccinazione sul Titano, tanto che il servizio preposto dell'Iss ha aumentato i giorni in cui viene somministrato l'anti meningococco, che rientra tra le vaccinazioni raccomandate ma non obbligatorie