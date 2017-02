Moto: morto pilota romagnolo Stefano Togni

Il mondo del motociclismo è in lutto di Togni, residente a Savignano, 31 anni da poco compiuti.

Il tragico fatto ieri pomeriggio sulla pista di Vallelunga - a una trentina di chilometri da Roma - durante alcune prove libere. Non si conoscono ancora le dinamiche della vicenda. Potrebbe trattarsi di un guasto al motore o della sua esplosione; di uno sbandamento e una caduta al fine di evitare un altro pilota in pista, oppure di un malore: starà alla autorità giudiziaria stabilire cosa è realmente accaduto. Subito soccorso e trasporto con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, con diverse fratture e una emorragia interna, il cuore di Togni ha cessato di battere poco prima di mezzanotte. L'ultimo successo conseguito dal pilota 31 enne era stato nel 2016, quanto aveva vinto il trofeo nazionale amatoriale "Moto estate". Stefano Togni aveva iniziato con le minimoto a 14 anni. Nel 2007 aveva vinto il Campionato Italiano minimoto categoria Open C, cinque campionati regionali, gli assoluti d'Italia. Nel 2008 il passaggio nelle moto 600 Super Sport, ma due incidenti al Mugello e a Misano Adriatico con diverse fratture lo avevano costretto a stare lontano dalle piste fino al ritorno, nei dilettanti, nel 2009.