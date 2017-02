Rimini: picchia la fidanzata e le ruba il cellulare, clandestino arrestato dalla Polizia

Sarà processato per direttissima il 30 enne di origine nigeriana che ieri intorno alle 21,00 ha malmenato e picchiato la fidanzata in pieno centro a Rimini. Diversi passanti hanno segnalato la cosa alla Polizia che è intervenuta scoprendo che una 21 enne sempre nigeriana, era stata malmenata dal fidanzato per futili motivi e poi era scappato con il suo cellulare. Le volanti hanno cominciato a perlustrare la zona, incrociando qualche minuto dopo un soggetto perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dalla ragazza. All’alt dei poliziotti il giovane, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire ma, dopo una breve rincorsa è stato bloccato. Condotto in Questura l’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per i reati di furto e resistenza a P.U. e denunciato per lesioni, rifiuto di fornire le generalità e si è scoperto anche essere clandestino.