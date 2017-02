Collegio Garante in Camera di Consiglio sul "199ter"

Procura del Fisco e Avvocatura dello Stato hanno chiesto di respingere la richiesta di incostituzionalità

Per decidere sulla costituzionalità dell'articolo 199ter, che sanziona il possesso ingiustificato di valori, è in corso, dalla tarda mattinata, la riunione in camera di Consiglio del Collegio Garante. L'istanza è stata portata all'attenzione dell'Alta Corte dal Giudice d'Appello David Brunelli che ha accolto la richiesta presentata dai difensori di Michelangelo Fedele, condannato in primo grado per possesso ingiustificato di valori, a sette mesi di prigionia e alla confisca di 457.900 euro. Durante l'udienza dibattimentale dello scorso 10 gennaio, il Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini si era opposta all'incostituzionalità del 199ter così come l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'Eccellentissima Camera.



l.s.