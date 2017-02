Ricatti a sfondo sessuale: filmava rapporti, donna arrestata a Jesi



Filmava i rapporti sessuali per poi ricattare la sua vittima. Una 34enne romena è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di estorsione continuata ai danni di un 50enne. L'arresto è avvenuto presso un centro commerciale di Jesi, dove la vittima aveva portato con sé l'ultima tranche di soldi richiesti dalla donna per non rivelare la tresca iniziata nel 2014 e consumatasi tra Pesaro e Senigallia. All'appuntamento, però, c'erano anche i Carabinieri di Serra de' Conti che, appostati in borghese, erano pronti a fermare la donna, residente a Tivoli: la 34enne, dopo aver preso la busta contenente 12mila euro, è stata bloccata e portata in caserma a Jesi: sul telefonino - ora sequestrato - c'erano tutti i video e le fotografie degli incontri. Per lei si sono aperte le porte della casa Circondariale di Pesaro.