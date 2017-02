Spaccata nella notte alle Befane di Rimini, guardia giurata spara in aria

I malviventi sono fuggiti senza prelevare nulla ma i danni sono ingenti

Spaccata nella notte al Centro Commerciale Le Befane di Rimini. Attorno alle 4 di notte malviventi hanno lanciato l'auto a tutta velocità contro la saracinesca dell'ingresso ed hanno tentato, inutilmente, di entrare per prelevare materiale elettronico. Una guardia giurata, appena scattato l'allarme, ha sparato un colpo in aria. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, ma all'arrivo delle Volanti i ladri erano già fuggiti. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati delle telecamere a circuito chiuso per cercare di identificare gli autori, che pare avessero il volto coperto da passamontagna. Non sono riusciti a rubare nulla ma hanno causato danni ingenti alla struttura.