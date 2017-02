Tre ventenni sammarinesi denunciati dalla Guardia di Rocca per possesso di marijuana e hashish

Tre sammarinesi poco più che ventenni sono stati denunciati dalla Guardia di Rocca per possesso di marijuana e hashish in modica quantità. I tre sono stati fermati domenica scorsa dai militari del distaccamento di Dogana per un controllo mentre si trovavano a bordo di un'auto in transito vicino al Confine di Stato a Rovereta. Il conducente sottoposto ad accertamenti presso il Laboratorio Analisi è risultato in stato di alterazione psicofisica, dovuta proprio all’assunzione di stupefacenti.