Meningite, bimbo di un anno ricoverato a Cesena

Meningite, ricoverato un bimbo di un anno a Cesena. Le analisi di laboratorio hanno consentito di identificare il meningococco di tipo C. Avviata la profilassi antibiotica ai contatti stretti: 34 persone tra familiari ed amici. Il meningococco C è uno dei ceppi contenuti nel vaccino tetravalente che viene offerto ai bambini tra il 13° e 15° mese. Il bambino, che aveva appena compiuto l’anno di età, non era ancora vaccinato per ragioni anagrafiche. Le condizioni di salute del piccolo, ricoverato da domenica, sono migliorate e sarà quindi trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Pediatria.