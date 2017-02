Polizia Civile: archiviata denuncia Scattolari. "I nostri agenti si comportarono correttamente"

Questa mattina i vertici della Polizia Civile hanno tenuto una conferenza stampa su un fatto risalente al 2015, in occasione del Rally Legend, che aveva destato l'attenzione dei media locali. Si tratta della denuncia che il bellariese Andrea Scattolari aveva avanzato nei confronti di due agenti, accusati di averlo inseguito, minacciato e picchiato senza motivo. Pochi giorni fa il procedimento si è concluso con una archiviazione; e il Magistrato ha sottolineato che l'intervento degli agenti è stato adeguato e corretto. Ma questi due funzionari della Polizia Civile – ha dichiarato il vice comandante Paganelli -, hanno passato, ingiustamente, un anno e mezzo di calvario, dovendo pagare di tasca propria le spese legali e rischiando – in quanto dipendenti della PA - di essere in ogni momento sospesi o trasferiti. Il Comandante Albina Vicini, è stato detto, si attiverà con gli uffici competenti per vedere come risarcire i due agenti. A questa vicenda – ha sottolineato Paganelli – era stato dato ampio risalto da TV e giornali locali; e questo aveva gettato un'ombra sui due agenti e sull'intero Corpo. Ci auguriamo che la stampa, ora, evidenzi nel modo dovuto l'infondatezza di quelle accuse