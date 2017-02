Riccione: rapina violenta in gioielleria, commessa colpita al volto



Rapina violenta nel cuore dello shopping di Riccione. A darne notizia il sito riminitoday.it. Un uomo a volto scoperto, poco prima delle 19, è entrato nella gioielleria "Amuleti" in viale Ceccarini chiedendo di vedere alcuni gioielli. Quando la commessa stava per esporre al finto cliente la merce, questi le ha sferrato un pugno al volto ed ha arraffato quanti più monili, per poi fuggire a piedi. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso della gioielleria e le immagini sono al momento al vaglio dei carabinieri per cercare di identificare il rapinatore. Al momento, l'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione ma, dalle prime indiscrezioni, sarebbe molto ingente.