Taxi: protesta sospesa, ma oggi si fermano bus e metro

I taxi tornano in servizio dopo sei giorni di proteste culminate martedì in scontri di piazza a Roma. Tra i manifestanti anche rappresentanti del commercio ambulante, ma nella Capitale si preannuncia un'altra giornata difficile per lo stop di bus e metro. Nel corso della protesta sono "spuntati" tirapugni e saluti fascisti. Tensione alle stelle dopo che sono state lanciate alcune bombe carta. Sette le persone ferite, quattro i fermi. Il ministro Delrio promette che entro un mese ci saranno i decreti di riordino del settore e contro il commercio abusivo.