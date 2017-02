Inseguimento nella notte fra Rimini e Riccione, arrestato 42enne di San Clemente

Una fuga folle in auto, questa notte fra Rimini e Riccione, dopo aver evaso l'alt dei Carabinieri, è costata l'arresto a un cittadino di San Clemente. E' stato fermato dopo un lungo inseguimento, durante il quale ha anche speronato e danneggiato due mezzi, provocando il ferimento di ben quattro militari, nessuno in modo grave. Il 42enne è stato lasciato libero di andare con il solo obbligo della presentazione in caserma tutti giorni fino al 2 marzo, quando verrà processato con rito abbreviato.