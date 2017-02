Mancato stipendio: i dipendenti del One Gallery Outlet tornano a scioperare

Tornano a scioperare i dipendenti del One Gallery Outlet di Dogana, per i ritardi nel pagamento dello stipendio di gennaio. Oggi alle 12.30 sindacati e dipendenti saranno in Piazza della Libertà per chiedere un incontro con i Capigruppo Consiliari e sollecitare un impegno forte e determinato da parte della politica.