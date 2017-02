'Rottamazione bis?' Siamo stati nel campo nomadi di via Islanda a Rimini

Contro la scelta di smantellare il campo nomadi di via Islanda in macroaree nasce un super comitato di cittadini deciso a fare sentire la propria voce in Consiglio Comunale, a Rimini. Lo sconcerto della comunità rom sinti "siamo qui da trent'anni, i nostri figli vanno a scuola qui, ci sentiamo romagnoli."

Nel video l'intervista a Loreno Marchei del comitato cittadini e Christian Gianfreda, consigliere comunale