Rimini, Consiglio Comunale infuocato per la questione rom

Consiglio Comunale infuocato ieri sera a Rimini, per via del progetto di frazionare il campo nomadi di via Islanda in micro-aree. Una centinaio di residenti delle aree designate ad ospitare famiglie Sinti hanno manifestato prima fuori da Palazzo Comunale, poi nella Sala del Consiglio “I problemi vanno risolti e non distribuiti” hanno dichiarato, rivolgendosi direttamente al vice sindaco Gloria Lisi, che ha cercato, rispondendo a consiglieri di minoranza, di fare conoscere meglio il fenomeno “se andiamo a vedere di chi stiamo parlando- ha spiegato - 11 famiglie con 13 bambini- la vostra reazione potrebbe cambiare. ” Ma il tentativo di dialogo è stato stoppato dai cittadini, che sono usciti dall'aula.