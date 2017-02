Rimini: perseguitava la ex compagna, arrestato dai Carabinieri



Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini, hanno arrestato B.I., 57 enne residente a Cesenatico. L’uomo è accusato di “atti persecutori aggravati, violenza privata e lesioni personali aggravate”. A sporgere la denuncia l' ex compagna, una coetanea residente nel Riminese, costretta a subire da gennaio. Gli investigatori hanno provato che l’uomo, alla guida del proprio automezzo, allo scopo di intimidire la ex compagna, era arrivato a speronarla causando danni all’auto nonché impossessandosi della sua borsa, con all’interno il cellulare, le aveva impedito di chiedere aiuto. In seguito a un violento schiaffo la donna aveva ripostato lesioni guaribili in 10 giorni.

L’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.