Rimini: incidente tra due auto in via Panzano, traversa via Casalecchio [IMMAGINI]

Un grave incidente, alle 18, tra due auto in via Panzano, una traversa di via Casalecchio a Rimini. La Municipale sta effettuando i rilievi per capire la dinamica. Il conducente di una delle due macchine, una Citroen targata Ravenna è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. E' un ragazzo di 24 anni. Secondo alcuni testimoni sembra che viaggiasse a velocità elevata e l'urto sembra essere stato laterale.

La macchina è rimasta a terra senza la ruota anteriore e sembra sia da demolire. Nell'altra macchina, una Opel Astra, due passeggeri, due fidanzati, che non hanno riportato lesioni. La strada è stata chiusa al traffico.



