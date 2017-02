Rimini: Controlli dei Carabinieri, due arresti e quattro denunce

Era 'a passeggio', in via Ausonio a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Protagonista della vicenda - si legge in una nota dell'Arma - un cittadino albanese di 18 anni, arrestato dai Carabinieri, la scorsa notte, con l'accusa di evasione per avere violato la misura cautelare.

Sempre la scorsa notte, i militari di Rimini hanno arrestato un cittadino tunisino di 33 anni, rintracciato e condotto in carcere in sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio dell'Emilia-Romagna e delle Marche in seguito a violazioni reiterate della misura. Denunciati a piede libero dai Carabinieri, infine, un cittadino georgiano e tre minori, tutti senza fissa dimora, per furto aggravato avvenuto all'interno del centro commerciale 'Le Befane'. L'uomo è stato sorpreso subito dopo aver rubato una maglietta del valore di 50 euro da un negozio di abbigliamento sportivo, mentre i tre minori sono stati beccati dai militari dopo aver rubato in concorso, un giaccone del valore di 80 euro.