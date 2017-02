'Fabbrica' di cannabis in un casolare di Savignano

In un casolare nelle campagne di Savignano sul Rubicone aveva allestito una fabbrica per produrre cannabis. La squadra Mobile di Forlì-Cesena ha arrestato un cinese di 31 anni e un blitz ha permesso di sequestrare 650 piantine suddivise in diverse stanze termoriscaldate e ventilate. Trovati anche 2 kg di marijuana già pronti per essere immessi nelle piazze di spaccio della provincia.