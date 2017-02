Meningite: sta meglio il bimbo di un anno ricoverato a Cesena

Sta meglio e sta per uscire dall'ospedale il bimbo di un anno che lo scorso 22 febbraio era stato ricoverato nel reparto di pediatria del Bufalini di Cesena per una meningite causata da meningococco di tipo C. A dare le bella notizia proprio i genitori del piccolo del loro profilo Facebook. Con un lungo post pubblicato su Facebook i genitori ringraziano il nosocomio e tutte le persone che li hanno aiutati in una situazione: "Questa settimana, sulla mia strada, ho incontrato un sacco di persone speciali, che da quando mi hanno preso tra le loro braccia, non hanno mai perso un secondo per occuparsi di me e li ho visti soffrire quando stavo male." scrivono i genitori mettendo in bocca al piccolo il ringraziamento.