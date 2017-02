Pullman in panne a Domagnano: fiamme nel motore

Interviene la sezione antincendio della Polizia Civile

Pullman in panne, questa mattina intorno alle 9 sulla superstrada, all'altezza di Domagnano in via 25 marzo. Il mezzo trasportava studenti diretti proprio alla San Marino Rtv. Per un guasto si sono sprigionate delle fiamme insieme a fumo nero dal vano motore. L'autista ha prontamente fermato il mezzo sul lato destro della carreggiata e, in attesa dei soccorsi, ha iniziato da solo a spegnere l'incendio. I 50 ragazzi a bordo, provenienti da un istituto d'arte pesarese, sono stati subito fatti scendere e alla spicciolata si sono incamminati lungo il ciglio della strada per raggiungere una zona più riparata dal traffico. Sul posto la sezione antincendio della Polizia Civile che ha impiegato circa un'ora per avere ragione delle fiamme.