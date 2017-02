San Marino: prima udienza del 2017 del processo 'Conto Mazzini'

Sono sono stati sentiti cinque testimoni, tutti indotti dalla difesa dell'imputato Gian Marco Marcucci.

Il commercialista Massimo Tumietto ha sostanzialmente confermato la perizia di parte eseguita per Marcucci, poi Carlo Filippini, quale ex direttore di San Marino oggi e a seguire l'avvocato Alberto Francini e Luca Sandrini, ex membro cda Banca Commerciale, sulla cosiddetta truffa Gival e infine l'avvocato Saraceni, ex membro del collegio sindacale di Banca Commerciale.

In apertura di udienza la difesa di Claudio Podeschi e Biljana Baruca ha riproposto la richiesta di ottenere tutta la documentazione arrivata, per rogatoria, dalla Svizzera, lamentando l'assenza di alcune parti. Chiesta anche l'audizione di testimoni gia' sentiti e anche nuovi, tra cui la Pm Svizzera Tizzoni. Le difese degli imputati hanno anche chiesto una ricalendarizzazione delle udienze, tra l'escussione dei testimoni - che potrebbe finire a meta' marzo - e le eventuali deposizioni degli imputati. Il giudice Felici si e' riservato di decidere sulle richieste ma sembra esserci un accordo condiviso da tutti sulla chiusura del processo prima delle ferie giudiziarie estive. Domani di nuovo in aula.



Ls