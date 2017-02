Tre anni e mezzo di prigionia per il ladro "spaccatutto"

Anche due condanne per droga comprata a S.Marino: in corso l'istruttoria per incriminare lo spacciatore. Perdono giudiziale per un distallatore abusivo di grappa

Poco piu' di un anno fa', il 26 febbraio 2016, i gendarmi l'avevano trovato e arrestato a Fiorentino in un capanno agricolo dove si era nascosto dopo averne combinate di tutti i colori a San Marino e poco fuori il confine. Oggi l'ucraino Ruslan Yukhenko è stato condannato in contumacia a tre anni e mezzo per tre furti aggravati, offesa e resistenza ai gendarmi che l'hanno tratto in arresto, vari danneggiamenti - compresi quella della cella dove è rimasto recluso in custodia cautelare – e porto abusivo di arma da taglio.

Condannati, rispettivamente a 2 anni e 2 mesi e 2 anni, anche il dominicano Jose Deivy Aquino Figueroa e Roberto Lampredi per detenzione di 11 grammi di cocaina e altri reati minori: la droga l'avevano comprata a San Marino e sulla vicenda è in corso un'istruttoria separata.

A processo inoltre un sammarinese, distillatore abusivo di grappa: era stato scoperto perchè durante la lavorazione uno scoppio e un incendio avevano distrutto il suo laboratorio a Murata e lui era rimasto anche ferito. Il giudice, considerata l'età – 71 anni – e il fatto che fosse incensurato, gli ha concesso il perdono giudiziale.



