Conto Mazzini: nuova udienza questa mattina

Nuova udienza in Tribunale per il processo 'Conto Mazzini'. L'udienza è cominciata poco prima delle 10 con l'esame dei testimoni: Giovanni Crosara, Simone Della Balda, Patrizio Ettore Cherubini. Presenti in aula gli imputati Claudio Podeschi e Biljana Baruca.

Nell'udienza di ieri le parti avevano espresso l'obiettivo comune di arrivare a sentenza entro la fine di giugno.