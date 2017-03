Farmaci illegali: la GdF di Ravenna blocca rete di vendita di medicinali simili al viagra

Vendevano farmaci illegali simili al viagra nei sexy shop. La Guardia di Finanza di Ravenna - in collaborazione con quella di Faenza - ha bloccato un mercato parallelo di medicinali non autorizzati e pericolosi per la salute provenienti soprattutto da Cina e India. A capo della rete un cittadino friulano ora sottoposto a fermo. L'uomo distribuiva i prodotti a 28 sexy shop in diverse parti d'Italia che li mettevano a disposizione del pubblico. 10Mila le confezioni sequestrate tra bustine, pillole, capsule e spray contenenti diverse sostanze. Per 11 dei titolari delle attività è scattato l'arresto.