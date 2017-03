Maxi sequestro di stupefacenti della Polizia di Rimini. In manette due albanesi

Maxi sequestro di droga da parte della Polizia di Rimini. Scoperti in pieno centro, in un garage di un appartamento di Via Dario Campana, 75 chili di marijuana e quasi 200 grammi di cocaina. In manette due albanesi pregiudicati: Julian Tusha, di 32 anni, e il 33enne Arban Musaj. Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni cittadini riminesi, che avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione. Da lì sono iniziati i pedinamenti della sezione Antidroga della Questura, che ieri hanno fermato – a bordo di un'autovettura – i due albanesi. Entrambi erano in possesso delle chiavi del garage, dove è stato poi rivenuto il carico di stupefacenti