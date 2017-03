Prescrizione processuale: dissequestrati 1,5 milioni di euro a Toccafondi

Ma il caso non è ancora chiuso perchè il Pf potrebbe ricorrere in Terza Istanza

Il Giudice d'Appello Lanfranco Ferroni ha ritenuto prescritto il processo da circa un anno e ha quindi accolto il reclamo presentato da Alessandro Toccafondi – ex dirigente del Monte dei Paschi di Siena – che chiedeva il dissequestro di 1 milione e 500mila euro circa, bloccati in una banca sammarinese, con l'accusa di riciclaggio. Trasmesse le carte all'inquirente per disporre l'archiviazione. Ma il caso non può dirsi definitivamente chiuso, a San Marino, perchè il Procuratore del Fisco ha ancora una ventina di giorni per ricorrere in Terza Istanza. Toccafondi è accusato di riciclaggio anche in Italia e l'udienza preliminare del processo a Siena è fissata per il prossimo 5 aprile.



l.s.