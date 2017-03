Presunte fatture false: a processo Michele Arzilli

Citato come testimone Terry Sinnot

Prima udienza in Tribunale per il processo in cui l'amministratore unico della “Duty free srl” Michele Arzilli è accusato per l'emissione di fatture false relative alla vendita di orologi preziosi per circa 980mila euro. L'Eccellentissima Camera si è costituita parte civile. Ammessa dal Commissario della Legge Battaglino la richiesta della difesa di citare tra i testimoni Terry Sinnot, che circa un anno fa era stato condannato a otto mesi per diffamazione di Marco Arzilli, fratello dell'imputato. Per la diffamazione prevista l'udienza d'appello il prossimo 3 aprile. Il processo cominciato oggi, invece, proseguirà il 27 marzo con l'udienza dei testimoni sammarinesi. Sinnot e gli altri testimoni verranno convocati per il 9 giugno.



l.s.