Tentano furto in tabaccheria forando la parete di una profumeria: arrestata "banda del buco"

Fermata dalla Polizia di stato la 'banda del buco'. Due pregiudicati pugliesi sono stati arrestati la scorsa notte dalla mentre tentavano di forare la parete di una profumeria, a Miramare, per accedere all'interno di una tabaccheria. I due, 41 e 44 anni, debbono rispondere di tentato furto e danneggiamento. Una pattuglia della polizia di Stato del reparto prevenzione crimine ha notato una luce proveniente da un negozio chiuso. Quando gli agenti sono entrati hanno trovato i due pugliesi intenti a scavare nella parete della profumeria per accedere alla tabaccheria. Gli agenti hanno anche scoperto che i due avevano usato un magazzino in disuso per entrare in profumeria, poi da lì avrebbero fatto accesso alla tabaccheria.