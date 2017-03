Guardia Rocca: rumeno guida senza patente ed ubriaco, denunciato

L'uomo era stato fermato e denuciato dalla Guardia di Rocca il 25 febbraio, aveva detto di aver dimenticato la patente. Interpol comunica che non la possiede.

Sono ancora in corso gli accertamenti sul 39enne rumeno denunciato il stato di libertà il 25 febbraio per guida in stato di ebbrezza. L'uomo era alla guida del suo camion con targa sammarinese, senza patente, quando è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Rocca. La situazione per il camionista si complica perchè lui aveva detto alle guardie di aver dimenticato il documento ma oggi Interpol ha comunicato che l'uomo non possiede nessuna patente.



VA