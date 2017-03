Morte Marchetti: sabato i funerali a Murata

Si svolgeranno sabato mattina alle 10.30 nella chiesa di Murata "Santi Pietro, Marino e Leone" i funerali di Alessandro Marchetti, il pilota di rally deceduto due giorni fa al Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato l'urgenza domenica scorsa, in seguito ad aneurisma cerebrale. Il sammarinese 47 enne lascia moglie e due figlie. La salma partirà alle 9 da Cesena per raggiungere la Repubblica per l'ultimo saluto. Questa sera, sempre a Murata, la veglia di preghiera alle 20.30. Dopo le esequie Marchetti sarà sepolto a Montalbo