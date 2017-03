Orrore in Irlanda: scoperta fossa comune con centinaia di piccoli corpi in orfanotrofio

Un gruppo di esperti ha confermato l'esistenza di una fossa comune in un ex orfanotrofio cattolico nel nord-ovest della Repubblica d'Irlanda, che in base allo studio dei certificati di morte contiene i resti di circa 800 bambini. I primi test del Dna compiuti sulle ossa sepolte in una struttura divisa in 20 camere evidenziano che appartenevano a piccoli di età compresa tra le 35 settimane e i 3 anni, deceduti tra il 1925 e il 1961, ma soprattutto durante gli anni Cinquanta.