Morciano: paura alla fiera di San Gregorio, per 20 minuti sospesi a 15 metri d'altezza

Bloccati a 15 metri d'altezza. È accaduto ieri alla Fiera di San Gregorio, a Morciano, con sei persone rimaste sospese per una ventina di minuti. Il tutto dovuto ad un blackout tecnico – pare causato dal malfunzionamento di alcune valvole - che ha mandato in tilt le attrazioni del luna park proprio mentre, a bordo di una di queste, c'era un gruppo di persone su un braccio meccanico sospeso nel vuoto. I tecnici sono dovuti intervenire, avviando un generatore di emergenza per muovere il braccio meccanico e riportare a terra le sei persone rimaste prigioniere. Per loro solo tanta paura.