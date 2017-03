Spaccio e furti, 3 arresti fuori da una discoteca di Riccione



I Carabinieri di Riccione hanno arrestato 3 giovani nelle vicinanza di una nota discoteca della Perla Verde. Il primo, classe 99, residente nel veronese, ha attirato l'attenzione dei militare perché avvicinava altri giovani con fare sospetto. Fermato, è stato trovato in possessi di tre grammi di ketamina e altrettanti di marijuana, suddivisi già in dosi.

Gli altri due, classe 96 e 97, residenti nel reggiano, stavano invece rovistando all'interno di un'auto da cui avevano già prelevato due borsette. La refurtiva è stata poi riconsegnata alle proprietarie.

I tre saranno giudicati per rito direttissimo.