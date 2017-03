San Marino: torna in aula la vicenda Fincapital

Nuova udienza in Tribunale per il Processo in cui Livio Bacciocchi, Oriano Zonzini, Gianluigi Reggini ed Arianna Annarella devono rispondere dell'accusa di riciclaggio attraverso Fincapital. Si tratta di 665mila euro - del commercialista napoletano Luigi Di Fenza - ritenuti frutto di frode fiscale. Presente in aula anche Livio Bacciocchi che per partecipare all'udienza e' stato scortato dai gendarmi in Tribunale, lasciando temporaneamente il carcere dove sta scontando la pena per la nota vicenda 'delle mazzette nei cantieri'. In aula anche gli imputati Zonzini e Reggini. In programma oggi l'audizione del Direttore del Credito di Romagna Gilberto Canuti, del direttore Aif Nicola Veronesi e di altri testimoni. Fissata per l'8 maggio l'udienza per l'eventuale interrogatorio degli imputati. La sentenza e' prevista a giugno.