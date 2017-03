Fibre d'amianto nelle “lanterne cinesi”, allarme del Ministero della Salute

Fibre d'amianto nelle lanterne volanti, delle anche “cinesi”. A lanciare l'allarme è il Ministero della Salute, che ha disposto il divieto di vendita, nonché il ritiro e il richiamo dal mercato dell'articolo prodotto in Cina e distribuito in Italia dalla ditta EBBEI Store, con sede a Roma. La disposizione è stata emessa in seguito al sequestro da parte della Asl Roma C di 32 lanterne volanti della Ditta "Leone d'oro", in quanto contenevano amianto nel cordino che sostiene la struttura della lanterna.



La persona più a rischio - si legge sul portale del ministero - è chi maneggia direttamente la lanterna. Toccando il cordino, infatti, le fibre di amianto possono sfaldarsi, essendo di materiale friabile. Ugualmente il rischio di dispersione delle fibre si può avere quando l'articolo ricade a terra.



Per chi avesse acquistato il prodotto 'incriminato', queste le raccomandazioni: evitare di aprire le confezioni, se le confezioni sono state già aperte evitare di manipolare il cordino; non gettare nella spazzatura le lanterne acquistate, ma conservarle sigillate e restituirle al negozio in cui sono state acquistate. E' stato disposto, inoltre, il ritiro degli articoli e per quelli già acquistati, il richiamo mediante cartellonistica per avvisare i consumatori del rischio.