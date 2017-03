Indagine Vulcano: processo anche a San Marino

Rinviati a giudizio Francesco Vallefuoco, Francesco Sinatra e Francesco Agostinelli

Si celebrerà anche a San Marino un processo nei confronti di alcuni degli imputati dei processi italiani “Vulcano” e “Vulcano 2”. La data non è stata ancora fissata ma è recentissimo il rinvio a giudizio per Francesco Vallefuoco, Francesco Sinatra e Francesco Agostinelli. Sono accusati di estorsione nei confronti dei fratelli Marco e Roberto Lo Giudice dai quali – secondo le indagini – avrebbero preteso con minacce e violenza la somma di 70mila euro, per un credito, vantato da Fincapital, che Agostinelli dichiarava di aver acquisito. L'episodio risale al 2010. Archiviata la posizione di altri 14 indagati, inizialmente coinvolti nelle indagini.



l.s.