Rimini, fallimento per società editrice della "Voce di Romagna"

La società 'Edizioni delle Romagne Srl', che attualmente edita il quotidiano 'Voce di Romagna', è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini. Ne dà notizia l'Agenzia Ansa sulla base della sentenza emessa ieri. Il ricorrente, la Casagit, ha depositato un ricorso nel novembre scorso per il mancato pagamento dei contributi obbligatori dell'importo di oltre 30mila euro. Secondo i giudici sarebbe stato superato il limite minimo di fallibilità, "stante anche la posizione debitoria - si legge nella sentenza - nei confronti dell'Inps certificata in oltre 41 mila euro". Ergo, "sussistono del pari i requisiti di fallibilità (...) dall'esame del bilancio di esercizio dove risulta un attivo patrimoniale di 536.765,09 euro e ricavi 971.722,32 (superiore per tanto alla soglia di non fallibilità di 200 mila euro annue)". In base alla sentenza, "lo stato di insolvenza si desume dal mancato adempimento dei debiti per ritenute di acconto e per contributi integrativi obbligatori e dalla consistente perdita di esercizio di 566.877,54 euro al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, aggravata dalla circostanza che tra le voci di debito risultino, già al primo anno di attività dopo il subentro alla precedente gestione poi dichiarata fallita di 144.484,67 euro a titolo di debiti per salari e stipendi".