Conto Mazzini: no all'audizione degli ex Segretari Valentini e Mularoni, sì ai verbali delle testimonianze rese nel "Podeschi bis"

Il Giudice del Processo Conto Mazzini Gilberto Felici in vista delle prossime udienze, in programma il 14 e 15 marzo, ha deliberato sulle istanze istruttorie presentate dalle difese nelle udienze precedenti e in gran parte le ha respinte. Ha tuttavia ammesso l'allegazione agli atti delle deposizioni degli ex segretari di Stato Valentini e Mularoni, rese nell'istruttoria dell'altra indagine che riguarda Claudio Podeschi e altri indagati.



l.s.