Crolla ponte sull'A14 nei pressi di Ancona, morta coppia che viaggiava in autostrada

Un ponte, il 167, è crollato sull'autostrada A14 al km 235+800, all'altezza di Camerano (Ancona), tra Loreto e Ancona Sud. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni. Il bilancio dell'incidente è di due morti - una coppia, marito e moglie originari della provincia di Ascoli Piceno ma residenti nel Teramano. Sono Emidio Diomedi, 60 anni, e la moglie Antonella Viviani, 54. La coppia viveva a Spinetoli (Ascoli Piceno)- e due operai feriti. Quest'ultimi sono stati trasportati nell'ospedale di Torrette ad Ancona in condizioni non gravi. La coppia viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai, travolta dal crollo del ponte, lungo il quale erano in corso lavori di manutenzione, a cura di due diverse ditte.



Autostrade per l'Italia spiega, in una nota, che il ponte crollato era una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico. Il crollo è avvenuto nell'ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'A14. Il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto ha convocato una riunione immediata del Comitato operativo della viabilità. Lo scopo, si legge in una nota, ''è individuare una soluzione alternativa alla circolazione ordinaria, interdetta nella zona interessata dal crollo''