Rolsat, Fontana condannato a 4 anni

Più lievi le condanne a Passerini e Lo Bruto, perché l'auto riciclaggio non era ancora stato introdotto

Vicenda Rolsat, condannati per riciclaggio a 4 anni e 2 mesi , Mauro Fontana 47enne di Senigallia, direttore della Uno SA, (oggi in liquidazione) a 2 anni e 2 mesi Maurizio Passerini, romano di 43 anni e Paolo Lo Bruto, 47enne di Roma, assolti Massimo Castellani, e Francesca Calvaresi 40 anni, entrambi della provincia di Latina perché all'epoca dei fatti non era ancora in vigore il reato di auto riciclaggio ed assolto Alberto Poloni, 43enne anche lui di Latina, per insufficienza di prove. Il processo è quello della bancarotta Rolsat, società di Pescara che operava nell’ambito del traffico telefonico attraverso i servizi a pagamento 899. L’accusa parlava di una distrazione di fondi di circa 2,5 milioni. A tanto ammonta la confisca