Spaccio: due uomini e le rispettive mogli arrestati a Rimini

Due uomini con le rispettive mogli sono stati arrestati dalla polizia di Stato per spaccio di cocaina. Sono tutti di nazionalità albanese e di età compresa tra i 30 e i 37 anni. Gli agenti sono arrivati sulle tracce di uno di loro, gestore di una carrozzeria di Rimini e dei parenti. In particolare gli accertamenti eseguiti hanno permesso di verificare che uno degli arrestati, sposato con due figli piccoli, privo di lavoro e non in regola in Italia, aveva in casa la cocaina, nascosta nei vestiti e nell'armadio e 3.450 euro, di cui tremila nella borsa dei bambini. Sequestrate diverse decine di dosi di cocaina. La coppia aveva in casa anche le chiavi dell'abitazione del cognato carrozziere. Perquisita anche la dimora dei parenti, gli agenti vi hanno trovato decine di dosi di cocaina. Niente invece nei locali della carrozzeria. I due uomini, con le rispettive mogli, sono stati arrestati e processati per direttissima.